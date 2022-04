A Refinaria de Sines é, pelo segundo ano consecutivo, a mais poluente do País (com um aumento de 2,4%), informa a associação ambientalista Zero, que divulgou a lista dos 10 maiores poluentes, com base nos dados do registo de emissões associado ao Comércio Europeu de Licenças de Emissão.



A lista é dominada pelo setor da refinação, produção de eletricidade a partir da queima de gás natural, setor cimenteiro, produção de olefinas e produção de eletricidade recorrendo a carvão (foi o caso da Central do Pego, que teve de queimar o combustível em stock antes do encerramento).









Ver comentários