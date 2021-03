A iniciativa ‘Há Sempre Lugar para Mais Um’ desafia as pessoas a confecionarem refeições em maior quantidade para que alguma dessa comida seja entregue a famílias mais carenciadas.A solicitação é feita pela Refood Almancil, que não tem tido mãos a pedir para responder a tantas solicitações que têm chegado aos seus serviços nos últimos meses. “Com o segundo confinamento surgiram mais casos de famílias com dificuldades e, com este projeto, iremos expandir a nossa área de distribuição de Almancil para a cidade de Loulé”, explicou aoFilipe Oliveira, voluntário da Refood Almancil.