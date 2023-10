Reforço de 393,9 milhões de euros na educação

O ensino básico e o secundário vão ter um reforço de 393,9 milhões de euros, segundo a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024. Está prevista "uma despesa total consolidada de 7320,6 milhões de euros, o que traduz um acréscimo de 5,7% (393,9 milhões de euros) face à execução estimada até final de 2023", pode ler-se no relatório do OE.A principal novidade é o apoio às rendas para professores deslocados. O apoio será canalizado para docentes colocados nas "regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, ou qualquer outra região, onde os custos da habitação são mais elevados.A proposta do Governo refere que "o programa Apoio à Renda será adaptado e operacionalizado para subsidiar professores colocados nestas regiões que trabalhem em escolas a mais de 70 quilómetros da sua área de residência sempre que o valor dos seus encargos com o alojamento ultrapasse a taxa de esforço de 35%".O valor disponível não foi revelado mas nas ‘despesas por medidas’ é referida uma verba de 3,5 milhões de euros para habitação.