O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) anunciou esta quarta-feira “um aumento de 44 milhões de euros nas dotações-base das instituições de Ensino Superior (IES)”, numa subida de 3,7% em relação aos valores do Orçamento do Estado de 2022.



O Governo afirma que com este reforço - que será debatido na discussão do Orçamento do Estado para 2023 - pretende “cumprir na íntegra” o contrato de legislatura assinado com as IES.









