Reforço de máscaras, luvas e óculos no centro académico de investigação Algarve Biomedical Center

O centro académico de investigação Algarve Biomedical Center (ABC) recebeu esta segunda-feira milhares de unidades de material médico para fazer frente à Covid-19. O equipamento foi recebido esta segunda-feira em Lisboa e já chegou ao Algarve.São 325 mil máscaras, 100 mil luvas e 5500 óculos de proteção, bem como material para as unidades de Cuidados Intensivos, como quatro videolaringoscópios, 20 monitores, 120 seringas infusoras e 60 bombas infusoras."Prevê-se que na próxima semana o ABC receba também os trinta ventiladores adquiridos, bem como mais material hospitalar e equipamentos de proteção individual", revela ainda o centro académico.O material foi comprado com o apoio da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve e donativos da sociedade civil.

