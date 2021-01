Reforço de medidas de contenção contra Covid-19 depende de reunião de especialistas do Infarmed

Oito é o número a fixar: o oitavo estado de emergência arranca a 8 de janeiro e dura oito dias. A renovação será garantida pelos votos favoráveis de PS e PSD, com a contestação a subir de tom à esquerda e à direita. O PAN diz ser um “estado de emergência profilático”, resumindo-lhe a essência: tal como num caso suspeito de infeção por covid-19, e até haver certezas, o País viverá sob o lema de que ‘mais vale prevenir do que remediar’.









Em causa está a falta de dados sobre o impacto do Natal e Ano Novo na evolução da pandemia. A reunião com especialistas no Infarmed só acontece no dia 12, percebendo-se aí se é necessário reforçar medidas. O País aguardará por essa informação com as restrições habituais, como o recolher obrigatório nos concelhos de maior risco.

Ouvidos esta segunda-feira em Belém, PS, PSD e PAN admitiram aprovar o novo decreto presidencial. “Poderão contar com o voto favorável do PSD”, afirmou David Justino, assegurando assim a maioria. André Silva, do PAN, reconheceu que “ainda não é o momento de aligeirar medidas”.





À esquerda, Bloco, PCP e PEV pediram antes um reforço no Serviço Nacional de Saúde. Os bloquistas preferem aguardar pelo documento para assumir uma posição. Já os comunistas, que se dizem fartos de “estado de emergência a mais e medidas a menos”, segundo Jerónimo de Sousa, repetirão o chumbo. À direita, o CDS abstém-se: Francisco Rodrigues dos Santos até apoiaria um novo estado de emergência mas avisou que não pode continuar a “passar cheques em branco” ao Governo. Já João Cotrim de Figueiredo contou que Marcelo “manifestou abertura” para avaliar os poderes do Governo que o Iniciativa Liberal considera “excessivos”. André Ventura, do Chega, criticou as “restrições absurdas” que se aplicam ao comércio.



Parlamento renova e Governo define medidas na quinta



O debate no Parlamento para a renovação do estado de emergência está agendado para amanhã à tarde. Já no dia seguinte, quinta-feira, o Governo vai reunir-se em conselho de ministros, segundo confirmou o CM. Deste encontro sairão medidas concretas, precisamente na véspera de arrancar o novo período de emergência.