Reformados contra o Governo que quer acabar com reforma obrigatória aos 70

Confederação considera que o objetivo da medida é "aumentar a idade da reforma".

Por Lusa | 10:21

A confederação de reformados MURPI manifestou-se esta quinta-feira contra a intenção do Governo de alterar a lei que obriga os funcionários públicos a aposentarem-se aos 70 anos, considerando que o objetivo da medida é "aumentar a idade da reforma".

O jornal Público avança que o Governo se prepara para alterar o regime da reforma compulsória por limite de idade, uma regra com quase um século que tem sido criticada por várias personalidades nos últimos tempos e deu até origem a um projeto de resolução que recomenda ao Governo que ponha fim a este regime.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos criticou a proposta do Governo, afirmando que: "[a] medida está associada a outra medida, a de prolongar a idade da reforma e é contra isso que nós estamos".



Para Casimiro Menezes, a idade da reforma é um "dever que tem que ser defendido e garantido": "As pessoas têm o direito à reforma e chegada essa altura devem gozar esse direito e não o prolongar por mais tempo".



Por outro lado, sublinhou, é necessário renovar os quadros nos locais de trabalho.



O presidente do MURPI defendeu ainda que é preciso assegurar "a sustentabilidade da Segurança Social, com novas fontes de financiamento e não à custa dos descontos dos trabalhadores que já estão na altura de se reformarem".



O projeto de resolução que recomenda ao Governo que ponha fim a este regime foi aprovado pelo parlamento em 2016, com os votos a favor do CDS-PP, o PSD e o PS, e a posição contra dos partidos de esquerda.