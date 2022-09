Os reformados com pensões até 5318,4 euros vão ter um bónus num valor equivalente a metade da pensão. O pagamento será feito uma única vez, em outubro, anunciou ontem o primeiro-ministro, António Costa. Por exemplo, se um aposentado tem uma pensão de 1000 euros, no próximo mês receberá 1500 euros. No total, este apoio financeiro para os reformados fazerem face ao aumento galopante do custo de vida terá um encargo financeiro na ordem de mil milhões de euros.









