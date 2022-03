O número de professores e educadores de infância reformados pode este ano atingir um máximo desde 2013.Os primeiros quatro meses do ano (já contando com abril) contabilizam a passagem à aposentação de 621 docentes (dá uma média de 155 por mês). Comparando com o período homólogo de 2021, há mais 125 professores e educadores de infância que deixam definitivamente as escolas.