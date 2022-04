A aposentação de professores encontra-se este ano a um nível muito elevado, provocando um agravamento do problema da falta de profissionais nas escolas do País: há cerca de 21 mil alunos sem docente a pelo menos uma disciplina, neste momento.



No próximo mês, mais 194 professores e educadores de infância vão deixar os estabelecimentos de ensino, segundo as listas publicadas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA).









