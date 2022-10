Jardim Gonçalves lidera a lista das reformas douradas em Portugal, quando incluídos todos os setores que garantem pensões de luxo, da política à banca, passando pela justiça e defesa. Com um valor mensal de 49 mil euros, o ex-presidente do BCP começou por ganhar 179 mil euros mas acabou por aceitar reduzir o valor, no âmbito de um acordo extrajudicial.

Reformas de luxo







O ex-banqueiro é um exemplo de acordos especiais no setor privado, mas muitos reformados recebem pensões elevadas só porque... foram políticos. É a realidade de que a revista ‘Sábado’ dá conta esta semana, ao referir que mais de 300 deputados têm direito a uma subvenção vitalícia depois de oito anos no Parlamento. Extinta em 2005, ainda se aplica aos que estavam em funções à data, sem que tivessem feito qualquer desconto para a receber. Aos 60 anos, a subvenção duplica automaticamente.