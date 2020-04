Coronavírus à solta no coração de Lisboa. Refugiados internados na base da Ota

O Centro de Acolhimento para Doentes Covid-19, no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Alenquer), foi a solução encontrada pelas autoridades de saúde para manter em confinamento os 138 refugiados infetados com o novo coronavírus que viviam num hostel em Lisboa, com elevada concentração humana.

