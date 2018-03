Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regadio da Lezíria vai custar 30 milhões

22 dos 54 projetos foram já aprovados e ficarão concluídos até 2022.

Por Francisca Genésio | 09:41

O projeto de modernização do aproveitamento hidroagrícola da Lezíria Grande, em Vila Franca de Xira, vai beneficiar cerca de 6500 hectares, num investimento de 30 milhões de euros.



"O projeto tem uma importância económica e ambiental muito grande" afirmou o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos. E será posto em marcha "através do novo sistema de condutas, para que os agricultores possam ficar protegidos e também para aproveitar melhor os solos que, nalguns casos, têm um elevado grau de salinização", razão pela qual alguns terrenos só podem ser utilizados para o cultivo de arroz.



De acordo com o primeiro-ministro, António Costa, a criação de regadios é "estratégica para o País" e vai permitir responder ao "desafio imposto pelas alterações climáticas".



A medida consta do Programa Nacional de Regadios que foi ontem apresentado e que prevê instalar, em todo o País, até 2022, cerca de 95 mil hectares de regadios, num investimento de 534 milhões de euros. No total, foram sinalizados 54 projetos candidatos ao Programa Nacional de Regadios, 22 dos quais já foram aprovados e representam um investimento de 248 milhões de euros. Os candidatos poderão apresentar projetos até setembro deste ano, sendo que "têm de estar dispostos a constituir-se numa associação".