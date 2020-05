Região Centro sem novos casos de coronavírus pelo segundo dia consecutivo

Já ao nível das mortes, Lisboa e Vale do Tejo também é a zona mais afetada. De um total de 9 óbitos, cinco ocorreram nesta região. O Norte contabiliza mais três mortes e o Algarve mais uma.



O número de internados por Covid-19 em unidades hospitalares registou um aumento de 8 doentes face a ontem, situando-se agora nos 805. Já o número de pacientes em Cuidados Intensivos mantém-se nos 112.

Foram registados, elevando para 27679 o número total de infetados no nosso País, desde o início da pandemia., onde se encontram 55% (74) destes novos casos. Segue-se-lhe a região do Norte com mais 56 infetados (42%). No Algarve e no Alentejo foram detetados, respetivamente, mais dois casos, o que confere uma percentagem de 1,5% a cada uma das regiões. O boletim desta segunda-feira dá conta de menos 36 casos na zona Centro do que no dia anterior, devidamente subtraído do número total de novos casos, situação ainda não explicada pela DGS, mas que poderá ter a ver com a duplicação dos registos.