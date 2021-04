Desde o final de agosto do ano passado que a região de Lisboa e Vale do Tejo não registava zero óbitos de Covid-19. Na quarta-feira, morreram duas pessoas em Portugal com Covid-19, ambas na região Norte. Registaram-se 501 novos casos e foram dados como recuperadas 542 pessoas. Verificou-se uma diminuição no número de internamentos (423, menos 24), bem como nos Cuidados Intensivos (109, menos 7).O índice de transmissibilidade não foi atualizado: está em 1,06 (nacional) e 1,05 (continente). Na incidência, a nível mundial, Portugal ocupa o 101º lugar nos casos e o 104º nos óbitos.