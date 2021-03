Região do Algarve sem mortes por Covid-19 há uma semana

A região do Algarve não regista mortes relacionadas com a Covid-19 desde o passado dia 3, há sensivelmente uma semana.Este mês de março começou sem mortes no dia 1 mas, nos dias seguintes, 2 e 3, foram contabilizados um total de cinco óbitos nos hospitais da região de pessoas que estavam infetadas com o novo coronavírus. Desde então, não têm sido registadas mais mortes. Já o número de casos diários tem apresentado uma flutuação.Desde o início do mês já foram registados 154 casos positivos, com vários aumentos e diminuições, sendo que ontem houve apenas quatro casos. Os internamentos relacionados com a Covid-19 também estão a baixar e estão muito perto dos números do último confinamento, em abril de 2020: atualmente, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, nas unidades de Faro e de Portimão, estão 36 pessoas internadas, 10 das quais nas Unidades dos Cuidados Intensivos.