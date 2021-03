Região do Algarve tem já 19 370 recuperados da Covid-19

O Algarve regista, desde o início da pandemia, um total de 19 370 recuperados, revelou a Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro (CDPC) na sua última nota informativa. De acordo com aquela entidade, o total de casos confirmados ascendeu, no mesmo período, a 20 027, tendo-se registado 344 óbitos.Neste momento, há apenas 313 casos ativos na região, dos quais 294 se encontram a recuperar no domicílio. Um total de 19 estão internados, sendo que três se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos. Dois estão ventilados.Entretanto, existem 587 pessoas que tiveram contacto com doentes infetados com Covid-19 e que, por isso, se encontram em situação de vigilância ativa, revela ainda a CDPC.Entretanto, na última semana, a Brigada de Descontaminação de Bombeiros do Algarve realizou uma ação de descontaminação no estaleiro de uma empresa em Faro, revelou ainda a Comissão.