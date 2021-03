Região Norte e Centro concentraram 48,7% das transações de alojamentos em 2020

As regiões Norte e Centro concentraram no ano passado 48,7% do número total de transações de alojamentos no país, "o peso relativo conjunto mais elevado desde 2014", divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em 2020 a região Norte foi responsável por 28,7% do total de transações efetuadas, enquanto o Centro respondeu por 20,0%, sendo que também o Alentejo (6,9%) e a Região Autónoma da Madeira (1,8%) registaram um aumento nas respetivas quotas, de 0,7 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente.

Em contrapartida, a Área Metropolitana de Lisboa, pelo segundo ano consecutivo, registou uma redução (1,0 ponto percentual em 2020) no seu peso relativo regional, fixando-se em 33,5%, enquanto as transações de alojamentos localizados no Algarve representaram 7,6% do total (menos 0,7 pontos percentuais) e nos Açores representaram 1,5%.