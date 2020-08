Região Norte tem um terço dos novos casos de coronavírus

A incidência de novos casos de Covid-19 está a aumentar na região Norte do País: segundo o relatório de situação este sábado divulgado, 33,3% (66) dos 198 novos casos confirmados são de pessoas residentes nos concelhos sob a influência da Administração Regional de Saúde do Norte. Há uma semana, o Norte representava 29% dos novos casos.No sentido inverso, a região de Lisboa e Vale do Tejo está a diminuir a sua influência nos dados diários: há duas semanas eram 62% dos novos casos, 58,7% há uma semana e 47% este sábado. Já a região Sul tem tido um aumento percentual de casos superior ao resto do País (exceto as ilhas): o Alentejo subiu 10,3% em 14 dias (76 casos) e o Algarve, 9,8% (86 casos).No total, de sexta-feira para este sábado, segundo a Direção-Geral da Saúde, houve 198 novos casos, três óbitos e 211 recuperados. Há 12 621 casos ativos.A taxa de incidência por 100 mil habitantes, a 14 dias, está no valor mais elevado desde dia 6 de agosto: 26,38 casos. Recorde-se que alguns países europeus, incluindo o Reino Unido, consideram uma taxa de incidência de 20 casos como o máximo para evitar a quarentena obrigatória para quem regresse do estrangeiro. No dia 10, Portugal tinha uma taxa de 24,36.