Regime extraordinário de revalidação das cartas de condução entra hoje em vigor

Entra esta terça-feira em vigor o regime extraordinário de revalidação de cartas de condução, que não obriga a novo exame quem tem o documento caducado. Este perdão prolonga-se por um ano. Foi aprovado após, com a mudança da lei em 2005 e 2012, milhares de condutores não terem, porque a data no documento era outra, renovado a carta quando deviam aos 50, 60, 65 e 70 anos, ficando com a mesma caducada. Sem este regime extraordinário, o condutor teria de fazer um exame especial ou, se caducado há mais de 10 anos, perdia definitivamente o título. Condutores com mais de 60 anos têm de apresentar atestado médico.