Registadas 295 ocorrências no continente até às 10h desta quarta-feira

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 10h00 de quarta-feira 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com Braga e Porto a registar o maior número, sobretudo quedas de árvores e inundações.

"Até às 10h00 foram registadas 295 ocorrências, 112 das quais quedas de árvores, 110 inundações e 23 relativas a quedas de estruturas", disse Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos de Braga e Porto, com 54 ocorrências cada um, Aveiro com 40 e Lisboa com 38 foram os mais afetados, segundo Miguel Oliveira, destacando não haver registo de ocorrências graves.