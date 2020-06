Registadas duas mortes por coronavírus no lar da Misericórdia de Aljubarrota

Duas pessoas do lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, em Alcobaça, morreram infetadas com coronavírus.A informação foi avançada esta segunda-feira pela Câmara Municipal.Segundo o que oconseguiu apurar, há neste momento cinco pessoas internadas, uma em estado grave.As vítimas mortais são dois homens, um com 71 e outro com 81 anos, ambos já com quadros clínicos complicados.

O foco na Santa Casa foi conhecido no sábado, dia 13 de junho, na sequência do internamento de dois idosos "com patologias respiratórias" no Hospital de Leiria, onde "foram testados com resultado positivo para a covid-19", disse à agência Lusa o provedor da instituição, José Carvalho.