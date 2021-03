Há um caso de Covid-19 da variante brasileira de Manaus no concelho de Resende. Esta estirpe será mais infecciosa e pode provocar formas mais graves da doença.

O doente é um homem, com cerca de 40 anos, que tinha estado no estrangeiro. A Linha de Saúde 24 tem estado a ligar a pessoas que estiveram em contacto com este caso.

Em termos de organização de saúde, Resende faz parte da região Norte. E este será o primeiro caso da variante brasileira naquela região.