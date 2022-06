Registado primeiro caso de infeção por Monkeypox na Madeira

Foi registado, esta terça-feira, o primeiro caso de infeção por Monkeypox na Região Autónoma da Madeira.



De acordo com a Direção Regional da Saúde (DRS) da Madeira, "o doente em causa é um adulto do género masculino, com história de viagem recente à Região de Lisboa e Vale do Tejo".





O Serviço e Saúde da Região Autónoma da Madeira está a acompanhar o caso, tendo sido tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infeção.

"Assinala-se que, até à data, não estão identificados outros casos suspeitos de infeção por Monkeypox na RAM", concluiu a nota.

No comunicado é ainda recordado que os "indivíduos que apresentem lesões ulcerativas ou erupção cutânea, eventualmente acompanhada de gânglios palpáveis, febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem abster-se de contactos físicos próximos".

Neste caso, é referido, a pessoa deve procurar aconselhamento clínico e, perante uma suspeita de infeção por Monkeypor, deverá ser contactada a Linha SRS 24 - 800242420.

Segundo os dados hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal registou mais oito casos de Monkeypox confirmados nas últimas 24 horas, elevando para 373 o número de infeções em Portugal.

A maioria dos casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maior parte menos de 40 anos, refere a DGS numa nota publicada no 'site'.