Registados 34 casos de coronavírus na obra do Monumental em Lisboa

Foram registados 34 casos de covid-19 na obra do Monumental em Lisboa, avançou a SIC.

A empresa proprietária do edifício confirmou à estação televisiva que foram detetados 34 trabalhadores infetados na obra pelas autoridades sanitárias. Apesar disso, garante a remodelação do edifício continua dentro da possível normalidade.





O edifício foi inaugurado há 25 anos e é herdeiro do Cine-Teatro Monumental, que marcou a história do teatro e do cinema em Portugal entre 1951 e 1984, ano em que foi demolido. Em 1993 surgiu o atual bloco envidraçado.

A DGS informou que entre as seis grandes obras da capital foram detetados 140 trabalhadores infetados com o novo coronavírus.Em atualização