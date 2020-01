Registados mais de mil casos de gripe em Portugal desde setembro

Desde 30 de setembro já se registaram em Portugal mais de mil casos de gripe, a esmagadora maioria (823) do tipo B. Segundo o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe relativo à semana 52 (23 a 29 de dezembro), publicado esta sexta-feira pelo Instituto Ricardo Jorge, desde o início da época gripal foram notificados 5885 casos de síndrome gripal: 1041 positivos para o vírus.De acordo com o relatório, a taxa de incidência de síndrome gripal cifra-se nos 44,35 por 100 mil habitantes. Desde 30 de setembro foram reportados 32 internamentos em enfermarias devido à gripe, 30 dos quais de crianças (em seis situações tinham menos de um ano). A mortalidade tem valores "de acordo com o esperado".Nos próximos dias é expectável que aumente o número de casos de gripe, devido às temperaturas baixas. Aliás, na última semana já se verificou um aumento nas consultas de urgência relacionadas com infeções respiratórias.O Hospital Pedro Hispano (Matosinhos), registou o recorde no dia 26, com 380 doentes admitidos, dos quais 120 ficaram internados com infeções respiratórias. Nos últimos dias, "os números mantêm-se idênticos ao Natal (cerca de 300 doentes por dia), com algum impacto na cirurgia programada pela necessidade de disponibilizar camas para internar os doentes que necessitam", indica fonte hospitalar.