Registados menos 107 nascimentos em 2019

Mais de 42 por cento dos 308 concelhos do País tiveram menos de um parto por semana no ano passado. Em 2019, foram registadas 81 921 crianças em Portugal, menos 107 do que em 2018, quando o número de partos atingiu os 82 028, revelam os dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), cedidos aoPerto de metade (45%) foram registados nos distritos de Lisboa e do Porto. E, sem surpresas, é no Interior do País e nas ilhas que nascem menos crianças - 131 concelhos ficaram abaixo dos 52 partos em 2019, meta que garantiria, em média, um parto a cada sete dias.A liderar, o distrito de Lisboa com 23 219 nascimentos - concentraram-se, sobretudo, no concelho de Lisboa (12 757), Cascais (2416) e Amadora (2209), o único concelho, entre os de maior expressão, que mantém, exatamente, o mesmo resultado de 2018. Segue-se o distrito do Porto com 14 370 partos, que beneficia do aumento do número de partos naquela cidade (4548) - o número de nascimentos no concelho do Porto subiu 188, comparativamente com o ano anterior -, assim como da estabilização dos registos em Vila Nova de Gaia (1975) e Matosinhos (1386).Portalegre, com 626 nascimentos, e Bragança, com 680, têm o pior resultado. A ilha do Corvo, nos Açores, registou o menor número de partos - desceu de três para apenas um.Segundo os dados do Instituto dos Registos e Notariado, 54 concelhos portugueses registaram menos de 25 nascimentos em 2019. No continente, cinco não chegaram às 10 crianças - Castanheira de Pera, Vila Velha de Ródão, Penamacor, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande.Francisco foi o nome masculino mais usado entre as crianças nascidas no ano passado, revelam os dados cedidos aopelo Ministério da Justiça. É a primeira vez que o nome, escolhido pelo Papa em 2013, sobe à liderança. Antes, em 2012, Francisco era apenas oitavo nome mais utilizado. Agora, deixa para trás João e Santiago. Já Maria voltou a ser o principal nome feminino, como acontece desde 2005. É seguida por Leonor e Matilde.nascimentos é a média, por dia, registada pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN), durante o ano passado. A queda do número total de partos - são menos 107 - não se reflete ainda na média diária que, assim, mantém o registo dos últimos dois anos.Os distritos de Castelo Branco, Guarda, Bragança e Portalegre registaram menos de mil nascimentos, ficando atrás de concelhos como Vila Franca de Xira (1308) ou o Barreiro (1074).