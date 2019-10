Registar cães e gatos vai custar 2,50 euros

Os donos de cães, gatos e furões vão ter de pagar 2,50 euros por registo de cada animal no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). O valor começa a ser cobrado no final do mês, altura em que a inscrição passa a ser obrigatória, 120 dias após o nascimento.Os cães nascidos antes de julho de 2008, que não eram obrigados a estar identificados, têm até junho de 2020 para serem marcados (com microchip) e registados.Os gatos e furões nascidos antes de 27 de junho deste ano têm até junho de 2022 para serem marcados e registados. Os donos dos animais que tenham sido marcados mas não registados no SICAFE ou integrados no SIAC têm de solicitar o registo.