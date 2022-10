Em oito meses, nasceram 53 954, num aumento de 3,3% (+1736 ) por comparação com o período homólogo (52 218). O saldo natural negativo, que vinha a apresentar uma tendência de melhoria, agravou-se em agosto: no espaço de um ano, passou de -1305 para -1702.



O número de nascimentos em agosto aumentou 5,3%, face ao mesmo mês em 2021. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta sexta-feira, dão conta do registo de 7537 bebés, mais 378 do que no mesmo mês do ano passado, quando foram 7159.Em oito meses, nasceram 53 954, num aumento de 3,3% (+1736 ) por comparação com o período homólogo (52 218). O saldo natural negativo, que vinha a apresentar uma tendência de melhoria, agravou-se em agosto: no espaço de um ano, passou de -1305 para -1702.

Nas ‘Estatísticas Vitais’, o INE revelou também o registo de 92 724 óbitos, entre janeiro e setembro. Foram menos 1186 (-1,3%) do que no período homólogo. No mês passado, o número de vítimas mortais da Covid-19 em Portugal caiu para 178 (menos 50 do que um mês antes e menos 45 face a setembro de 2021 ).



Registo de casamentos e bebés aumenta em agosto



A doença pandémica foi responsável por 2,0% da mortalidade no País.



Leia também Portugal teve mais bebés em agosto face ao ano passado A doença pandémica foi responsável por 2,0% da mortalidade no País.

Os dados do INE mostram ainda um crescimento (5,4%) do número de casamentos em agosto, por comparação com o observado no mesmo mês um ano antes. Foram agora celebrados 4860 casamentos, mais 248 do que em 2021.



A tendência de recuperação de um dos setores mais afetados pelas restrições impostas devido à pandemia de Covid-19 verifica-se desde janeiro: em oito meses, foram 23 755 as uniões oficializadas, mais 6228 do que o total por essa altura em 2021.