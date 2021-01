A Comissão Europeia recomendou esta segunda-feira impedir as viagens não essenciais de todas as pessoas provenientes de zonas onde o número de contágios seja superior a 500 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.“À luz das novas variantes do coronavírus e do elevado número de novas infeções em muitos Estados-membros, é necessário desencorajar fortemente as viagens não essenciais, evitando ao mesmo tempo o encerramento de fronteiras ou proibições generalizadas de viagens”, defendeu o executivo comunitário, que propõe juntar ao existente sistema de semáforos sobre a propagação da Covid-19 na UE a cor vermelho-escura para identificar as regiões com mais de 500 casos por 100 mil habitantes.