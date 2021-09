Regras apertam para ver grutas do Algarve

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a estudar regras mais apertadas para quem visita as grutas costeiras do Algarve, entre Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vilamoura, em Loulé, através de passeios turísticos em embarcações junto à costa.As novas limitações, segundo oapurou, vão ser integradas na proposta de revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Odeceixe-Vilamoura, que está na fase final de elaboração. As regras de atuação vão incidir em locais com elevado valor natural ao longo da costa, que estão a sofrer uma forte pressão turística, como é o caso da gruta de Benagil, no concelho de Lagoa. "Estamos a estudar regras de utilização de alguns locais costeiros, que podem passar, por exemplo, pela implementação de um número-limite de utilizadores ou imposição de dimensões máximas das embarcações que fazem os passeios às grutas", confirmou aoPedro Coelho, diretor regional da APA no Algarve. O objetivo é "aliviar a pressão dos utilizadores" em determinados ecossistemas junto à costa que estão ter muita procura por parte de embarcações marítimo-turísticas que operam na região.Este novo regulamento está a ser trabalhado em parceria com a Autoridade Marítima Nacional e os diversos municípios envolvidos e poderá entrar em vigor já no próximo verão.