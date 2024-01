Regras da pandemia para atribuição de atestados multiusos continuam

Os doentes oncológicos, cujo diagnóstico tenha ultrapassado o período inicial de cinco anos e que necessitem de reavaliação, continuam a beneficiar do grau de incapacidade de 60 % até à realização de nova avaliação.".

As medidas para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos para doentes oncológicos e pessoas com deficiência, que estavam em vigor desde a pandemia devido aos atrasos da emissão, vão ser prorrogadas. Esta quinta feira foi publicada, em Diário da República, a lei que diz respeito ao regime transitório.O diploma, publicado esta quinta-feira em Diário da República, permite que os doentes oncológicos recém diagnosticados recebam de forma automática o grau de incapacidade mínima de 60% por um período de cinco anos a contar da data do diagnóstico. A atribuição é feita pelo hospital onde o doente foi diagnosticado.No entanto, é necessário que um outro médico confirme o diagnóstico. "No que diz respeito às pessoas com deficiência, a validade dos atestados é "prorrogada até à realização de nova avaliação, desde que acompanhados de comprovativo de requerimento de junta médica de avaliação de incapacidade ou, quando aplicável, da junta médica de recurso para a correspondente avaliação, com data anterior à data de validade."A legislação está em vigor até que o prazo médio para a realização de junta médica volte a ser os 60 dias.