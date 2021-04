O projeto do PS para regulação do teletrabalho baseia-se no princípio do mútuo acordo entre trabalhador e empregador e na igualdade de direitos salariais ou de carreira entre quem exerce funções presenciais ou à distância, mas exclui qualquer imposição à entidade patronal de pagar a energia ou a água do funcionário.









O diploma foi apresentado esta sexta-feira pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, e segue para consulta dos parceiros sociais. A 5 de maio os projetos serão debatidos no Parlamento.