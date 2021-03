Regressam os testes em massa à Covid-19 em Castro Marim

Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, vai estar atento ao plano de desconfinamento do Governo e, caso algum dos setores económicos da sociedade não fique abrangido por eventuais planos de testagem, a autarquia algarvia vai implementar novamente os testes em massa."Fizemos a nossa campanha de testagem da população quando os casos de Covid-19 estavam descontrolados no País. Estávamos preocupados e queríamos apanhar as cadeias de transmissão na fase inicial", recorda o autarca castro-marinense. Durante este processo, em meados de fevereiro, das largas centenas de testes que foram feitos, foram detetados 12 casos positivos."Os moldes serão iguais à da primeira campanha: vários pontos de testagem e quem faz testes são profissionais de saúde voluntários como médicos, dentistas, enfermeiros ou higienistas orais", revela ainda Francisco Amaral.