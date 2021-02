Regressar do Brasil em "voo humanitário" sem bilhete TAP pode custar mais de 800 euros

Está a crescer a indignação entre a comunidade que pretendia embarcar no "voo humanitário" que fará a ligação Lisboa - São Paulo - Lisboa entre os dias 26 e 27 de fevereiro, sexta e sábado. A maioria dos passageiros, que tinha bilhete comprado por companhias como a Latam ou Azul, está impedida de embarcar no "voo humanitário" operado pela TAP pois não dispõe de bilhete da companhia portuguesa, revela o jornal Público.A TAP está a cobrar 837,90 euros por cada bilhete e o voo fará a ligação Lisboa - São Paulo no dia 26 de fevereiro com 298 lugares e regressará no dia 27 com os mesmos 298 lugares.De todos os passageiros que pretendem fazer a ligação, cerca de 520 pessoas, segundo o Público, apenas 200 têm bilhetes comprados pela TAP.