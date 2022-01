Regresso às aulas e alterações ao isolamento: Conheça as medidas em vigor a partir desta segunda-feira

Portugal verifica atualmente um aumento das infeções da Covid-19, com a variante Ómicron a ser responsável por mais de 92% dos novos casos.Esta segunda-feira entram em vigor algumas medidas anunciadas a semana passada por António Costa após reunião do Conselho de Ministros.A partir do dia 10 de janeiro só pessoas que tenham testado positivo à Covid-19 e que coabitem na mesma casa têm que cumprir isolamento, reduzido para sete dias. No entanto, quem tiver a dose de reforço da vacina, não precisará de cumprir quarentena.No que diz respeito às escolas, as mesmas irão reabrir e voltar à normalidade esta segunda-feira. As turmas deixam de ter de realizar isolamento caso algum elemento teste positivo à Covid-19.Os saldos e promoções passam a ser permitidos nos centros e estabelecimentos comerciais. No entanto, as lojas passam a ter uma lotação máxima de uma pessoa por cinco metros quadrados.

A apresentação do certificado digital mantém-se obrigatória em estabelecimentos de restauração, turísticos e de alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.

Quem tomou a dose de reforço há mais de 14 dias não precisa de fazer teste no acesso a locais e eventos. Para os restantes casos, será exigido um teste obrigatório para visitas a lares, visitas a doentes internados em estabelecimentos de saúde, em grandes eventos, ou eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e em recintos desportivos.

O teletrabalho mantém-se obrigatório até dia 14 de janeiro. Os bares e discotecas também vão manter-se fechados, mas na reabertura mantém-se a necessidade de apresentação de teste negativo à entrada. O consumo de bebidas alcoólicas na via pública continua proibido.Nas fronteiras continua a ser necessário a apresentação de um teste negativo, obrigatório a todos os passageiros de voos que cheguem a Portugal.