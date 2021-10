Regresso às aulas não aumentou casos de Covid-19 em crianças

O regresso às aulas e o levantamento da obrigatoriedade de máscaras nos recintos escolares não se refletiram no aumento de novos casos de Covid-19 nas crianças.Segundo o jornal Público, a tendência foi mesmo de decréscimo da incidência nos grupos dos zero aos nove anos e dos dez aos 19 anos, algo que já se verificava desde o final de agosto.A faixa etária que está excluída da vacinação - crianças entre os zero e nove anos - é a que apresenta maior incidência cumulativa a 14 dias, são cerca de 134 casos por cada 100 mil habitantes. No entanto, este valor diminuiu desde que se deu o regresso às aulas.