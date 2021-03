O Ensino Superior regressa à atividade presencial a partir de 19 de abril, mas ao contrário do Básico e Secundário, os professores não vão ser vacinados contra a Covid-19.









Algumas instituições do Superior têm recebido alunos para a realização de avaliações presenciais. Uma possibilidade prevista na lei e que acontece nomeadamente em faculdades e cursos onde a avaliação presencial “é inevitável”, nota João Barreiros, vice-reitor da Universidade de Lisboa, que dá o exemplo das faculdades de Medicina, Medicina Dentária, Medicina Veterinária ou Farmácia. “São áreas onde a componente prática é intensa, é inevitável que haja exames presenciais, embora tenham pouca gente”, salienta.

Apesar de os sindicatos exigirem que docentes e funcionários do Superior sejam incluídos na vacinação, estes profissionais “não devem passar outras prioridades”, defendeu ontem o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. “O plano de vacinação deve ser cumprido nos termos em que foi feito”, frisou.





Opinião contrária tem Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que entende que “os docentes deviam estar no grupo prioritário da vacinação, numa altura em que se prepara o regresso ao contacto com os estudantes”.



Já João Barreiros considera que “para já” os docentes do Superior não devem ser considerados prioritários. “As instituições abrem de forma autónoma, com o ano letivo a terminar, e haverá velocidades diferentes na reabertura, não me parece que seja uma condição a prioridade na vacinação”, explica ao CM. No entanto, ressalva, “é impensável que em setembro o novo ano letivo se inicie sem vacinação no Ensino Superior”.





O Ensino Superior tem 35 mil professores nas universidades e institutos politécnicos. As instituições públicas têm 27 mil (16 mil em universidades), e as privadas cerca de 8 mil (quase 5 mil no ensino universitário).





O termo Universidade vem do latim Universitas (conjunto ou universalidade). Politécnico deriva do grego poli (muitos) e tekhnikós (artes). A Universidade Al Quaraouiyine, em Fez (Marrocos), é a mais antiga do Mundo - foi fundada em 859.