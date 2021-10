Regulador europeu aprova terceira dose das vacinas Pfizer e Moderna contra a Covid-19

O regulador europeu refere que é expectável que a dose extra da vacina ajude a aumentar a proteção de alguns pacientes contra o coronavírus.



A nível nacional, a EMA refere que os países podem "emitir recomendações oficiais sobre a toma de doses de reforço, tendo em conta dos dados de eficácia que vão sendo conhecidos e os dados de segurança limitados".



Recorde-se que Portugal tem quase 85% da população com a vacinação completa. Relativamente à terceira dose, o Governo português mencionou sempre estar a aguardar uma decisão por parte da Agência Europeia do Medicamento.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou, esta segunda-feira, a terceira dose das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19.Em comunicado, o regulador europeu sublinha que a terceira dose da vacina pode ser administrada a pessoas com sistemas imunitários muito frágeis, pelo menos 28 dias após a toma da segunda dose.A Agência Europeia do Medicamento explica que a recomendações surge "depois de estudos terem demonstrado que uma dose extra destas vacinas aumenta a capacidade de produzir anticorpos contra o vírus que causa a Covid-19 em pacientes que fizeram transplantes de órgãos com sistemas imunitários frágeis".