Regulador europeu diz ser prematuro prever adaptações das vacinas à nova variante da Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) considerou esta sexta-feira "prematuro" fazer previsões sobre uma eventual adaptação das vacinas contra a covid-19 em relação à nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 detetada recentemente na África do Sul.

"Estamos a acompanhar de perto a recém-emergida variante B.1.1.529, que tem numerosas mutações na proteína 'spike'", disse a EMA numa declaração à AFP, acrescentando: "É prematuro nesta fase planear a adaptação das vacinas (...) para combater esta variante emergente".

Contudo, o regulador europeu admitiu que "se se verificar que uma nova variante mutante escapa à imunidade e se espalha rapidamente (...), tornar-se-ia relevante" uma adaptação nas vacinas atualmente licenciadas no mercado comunitário.