O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu uma mensagem de condolências por parte do Rei Felipe VI de Espanha, por ocasião do falecimento da "admirável e extraordinária" pintora Paula Rego no passado dia 8 de junho.

Na mensagem, o monarca espanhol transmite também os seus sentimentos à família de Paula Rego, bem como a todos os portugueses.





A pintora Paula Rego era uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional.