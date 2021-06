É um duro golpe para a economia nacional e, em particular, para a economia do Algarve. É uma decisão profundamente injusta.” Foi assim que o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, reagiu à notícia de que o governo do Reino Unido decidiu tirar Portugal da lista verde de países seguros para viajar, o que significa que os turistas vão ter de fazer quarentena no regresso e testes para despistar a Covid-19.