Reitor da Universidade dos Açores defende que região tem de dar "salto" na educação e saúde

O reitor da Universidade dos Açores (UAc), João Luís Gaspar, defendeu esta terça-feira que a região tem de dar "um salto" nas áreas da educação e da saúde, a propósito do programa operacional de fundos comunitários até 2030.

Em declarações aos jornalistas, após uma audiência com o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, o reitor da academia açoriana revelou que a reunião serviu para o líder do executivo, José Manuel Bolieiro, "apresentar as linhas gerais" do Programa Operacional Açores 2030, que "está em preparação".

"Houve aqui um enfoque muito especial na educação e na área da saúde, como aliás é natural porque são áreas onde os Açores necessitam efetivamente de dar um salto para responder àquilo que são as necessidades mais emergentes", declarou.

Apesar de ressalvar que a UAc é tutelada pelo Governo da República, João Luís Gaspar salientou que a "função" da universidade é "fundamentalmente garantir a progressão dos estudantes que são formados no sistema educativo regional".

"Tem havido ao longo dos anos alguma dificuldade na ligação entre o sistema educativo regional com o sistema nacional. A universidade quer ser naturalmente o parceiro nesse domínio", apontou.

João Luís Gaspar defendeu ainda que é preciso "apostar fortemente na formação e qualificação das pessoas", exemplificando com o caso dos cursos técnicos profissionais.

"Falámos um pouco da importância dos chamados cursos técnicos superiores profissionais. São a ligação dos estudantes a uma atividade mais ligada ao setor empresarial porque têm efetivamente uma forte componente prática de ensino", afirmou.

O reitor da Universidade dos Açores realçou também o papel que a academia pode assumir na "formação de professores", considerando necessário rever o sistema regional de educação.

"Há naturalmente que rever algumas das prioridades do ensino ao longo de todo o sistema educativo, não só para responder aquilo que são as especificidades regionais, mas sobretudo para aquilo que são os grandes desafios societais que se nos colocam. Provavelmente, dentro de uma década, as prioridades em termos de emprego serão outras", acrescentou.

João Luís Gaspar enalteceu também a inclusão da saúde como uma "das áreas prioritárias nos investimentos do Programa Operacional".

"A Universidade tem muito trabalho feito nessa área [da saúde] e, naturalmente, sabemos que tendo a região indicadores que importa corrigir nos próximos anos, ao nível de diferentes doenças, é possível que com investigação científica consigamos ajudar a descobrir a causa de muitos desses problemas", destacou.

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, está a receber durante o dia de hoje os parceiros sociais e os partidos políticos no âmbito do Programa Operacional Açores 2030.