Reitor suspeito de desvio de três milhões faz parte de conselho de sábios da PJ

Salvato Trigo está a ser julgado por desvio de dinheiro da Universidade Fernando Pessoa para uma empresa ligada à família.

13:59

A ser julgado por um desvio de três milhões de euros da fundação que detém a Universidade Fernando Pessoa, o reitor Salvato Trigo é uma das personalidades que integra a Comissão Científica do próximo Congresso da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da Polícia Judiciária, que se realiza entre 12 e 13 de Abril, em Braga. O processo em causa foi investigado pela própria Judiciária, tendo esta polícia realizado as perícias financeiras que suportaram a acusação do Ministério Público contra Salvato Trigo, avança a SÁBADO A Comissão Científica do Congresso da ASFIC inclui outros nomes como Adriano Moreira (presidente), Fernanda Palma, professora na Faculdade de Direito de Lisboa, Heitor Romana, antigo espião do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Santos Cabral Juíz Conselheiro Supremo Tribunal Justiça, Laborinho Lúcio Juíz Conselheiro Supremo Tribunal Justiça e Cândido Agra, director da Faculdade de Direito do Porto, entre outros. Esta quinta-feira, a SÁBADO tentou apurar qual a razão que levou à inclusão de Salvato Trigo na Comissão Cientifica do congresso do sindicato da PJ, mas não obteve esclarecimento.