Reitores dão luz verde a mais vagas no Ensino Superior

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No dia em que arrancaram os exames nacionais do Ensino Secundário, determinantes no acesso ao Ensino Superior, o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas deu luz verde à proposta do Governo e da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior para serem criadas mais vagas nos cursos procurados pelos alunos com média superior a 17 valores.A medida é para ser aplicada no próximo ano letivo, mas, para os reitores, um aumento entre 5% e ... < br />