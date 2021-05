Reitores das universidades recusam tornar testes à Covid obrigatórios

Os reitores não vão obrigar os alunos a realizar testes para poderem entrar nas instalações das universidades. Pelo menos nas universidades de Coimbra e Lisboa, os respetivos reitores manifestaram-se contra esta possibilidade, recusando tornar a testagem uma condição essencial para aceder aos campus universitários.Esta posição dos reitores surge depois de o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES) ter emitido um comunicado no qual admitia a obrigatoriedade dos testes. No documento, o MCTES aludia a uma resolução de Conselho de Ministros que previa a possibilidade de trabalhadores, estudantes e visitantes serem sujeitos à realização dos testes. O aumento das infeções com o novo coronavírus, sobretudo na capital do País, levaram também o MCTES a anunciar "uma operação de reforço de testagem nas instituições de Ensino Superior localizadas no concelho de Lisboa".O regresso das aulas presenciais e o maior convívio entre estudantes do Ensino Superior é apontada como uma das causas para a subida do número de casos. Isto ao mesmo tempo que as instituições reportam uma menor disponibilidade dos alunos para realizarem o rastreio. Com o aproximar do final do ano a afluência de estudantes às instituições de Ensino Superior tem também aumentado, devido à realização dos exames de final de ano letivo.Até 14 de maio, em pouco menos de um mês, foram feitos 138 924 testes em universidades e politécnicos, tendo sido detetados 61 positivos, revelou a tutelaA taxa de positividade à Covid registada no rastreio às instituições de Ensino Superior até meados do mês de maio foi assim de apenas 0,04%.Lisboa foi a região que realizou mais testes, com 33,7% do total, tendo havido 30 casos positivos. Segue-se o Norte, com 31,6% dos testes e 21 casos positivos.Um surto com 11 casos de Covid-19 foi detetado na Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, o que impossibilita o regresso hoje às aulas das sete turmas que estão em isolamento desde a segunda-feira passada, anunciou a direção em comunicado. Inicialmente havia apenas três casos que agora subiram para 11. Os alunos do 9º ano e do Ensino Secundário, regular e profissional, passaram para ensino à distância e assim vão continuar esta semana.Também em Évora, 410 alunos da Escola Secundária Severim de Faria foram colocados na quinta-feira em ensino à distância, por suspeitas de Covid-19 de um professor.