Relação de Lisboa rejeita pedido de Sócrates para afastar juiz Carlos Alexandre do caso EDP

O Tribunal da Relação rejeitou o pedido de José Sócrates para afastar o juiz Carlos Alexandre do processo EDP.O antigo primeiro-ministro José Sócrates tinha apresentado um pedido de recusa do juiz de instrução, após o Ministério Público (MP)ter pedido ao magistrado que revogue a Sócrates o estatuto de assistente no processo.Em causa está o pedido do MP para a revogação do estatuto de assistente de José Sócrates no processo EDP - que envolve Manuel Pinho, antigo ministro da Economia do seu Governo - dirigido ao juiz de instrução Carlos Alexandre no final de novembro, tendo por base um relatório de comunicações entre o ex-primeiro-ministro e o seu ex-ministro.