Relâmpagos na Madeira destruíram monumento do Cristo Rei. Veja as imagens

da Ponta do Garajau

O monumento do Cristo Rei, na Madeira, ficou danificado depois de ter sido atingido por um dos 28 mil raios elétricos, na sequência da tempestade de relâmpagos que assolou a ilha durante a noite deste sábado.A estátua com quase 14 metros de altura foi atingida na zona da cabeça e uma das responsáveis da Câmara Municipal de Santa Cruz revelou que "há relatos de residentes que, na noite de sábado, viram um raio a cair perto desta localização, seguido de algumas chamas."Uma equipa especializada em restauro vai trabalhar na recuperação do Cristo Rei, que é uma atração turística daquela região do arquipélago.