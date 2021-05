Relatório deteta dez malformações no bebé sem rosto

O relatório do processo disciplinar da Ordem dos Médicos que ditou a expulsão de Artur Carvalho, o médico que não detetou as malformações em Rodrigo, é arrasador. Enumera 10 malformações no menino que ficou conhecido como bebé sem rosto, revela a ‘’.Sete malformações são ao nível do sistema nervoso central e as restantes três, na face, eram detetáveis antes do nascimento, através das ecografias.