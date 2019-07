Relatório indica que quase 14 mil doentes estão curados da hepatite C

Perto de 14 mil doentes com hepatite C conseguiram curar a doença nos últimos quatro anos e mais de 25 mil iniciaram tratamento."Hoje em dia temos acesso a todos os medicamentos e, por isso, atualmente temos taxas de cura acima dos 96,5 por cento, o que é muito bom", disse Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais da Direção-Geral da Saúde, cujo relatório foi apresentado esta segunda-feira em Lisboa.As estimativas da DGS apontam para que existam cerca de 40 mil pessoas com hepatite C, mas nem todas estão identificadas. "Há 15 mil por identificar", alertou Isabel Aldir.No ano passado, foram registados em Portugal 268 casos de hepatite C, 174 de hepatite B - vacina incluída no Programa Nacional de Vacinação desde 1994 - e 83 de hepatite A.Isabel Aldir considera os números relativamente "baixos", mas tem esperança de conseguir melhorá-los, ou até eliminá-los. "Estamos a fazer de tudo para que a hepatite seja eliminada ainda antes de 2030", admitiu.Na apresentação dos resultados, a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte pediu a ajuda "de todos" para a erradicação da doença."Precisamos de identificar as pessoas infetadas e garantir que estas, depois de referenciadas, cumpram o tratamento", disse a governante.